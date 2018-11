Football Leaks: l’expert indépendant pro-PSG a travaillé... pour le PSG

Depuis nos révélations sur le dopage financier du PSG, un « économiste du sport » écume les médias pour défendre les contrats qataris. Selon nos informations, le consultant Vincent Chaudel a été dirigeant d’un cabinet qui a perçu en 2015 et 2016 plus de 300 000 euros du club parisien. Lui préfère parler de « points de contact » qui ne remettent pas en cause son « indépendance ».