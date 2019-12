Facebook, mon fil d’actu, ma bataille

« J’étais en train de vous répondre et j’allais faire une capture d’écran, et oh surprise, notre page n’est plus en infraction depuis au moins aujourd’hui ! Alors qu’elle l’était encore il y a quelques jours… » Léon (prénom d’emprunt) gère la page Facebook du CAMé, le Collectif Auto Média énervé, qui a subi au mois d’août de sévères restrictions de publication de la part du réseau social, et nous lui demandions si la situation perdurait. Mais si la page a retrouvé toutes ses fonctionnalités, savoir pourquoi reste mission impossible.