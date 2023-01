Désobéissance civile : quatre militants antibassines condamnés à de la prison avec sursis

NiortNiort et Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), La Rochelle et Cram-Chaban (Charentes-Maritimes).– En quarante-huit heures, sept militants antibassines ont comparu devant la justice. Vendredi soir, le tribunal correctionnel de Niort a relaxé un prévenu et condamné les quatre autres, étudiants et agriculteurs, à des peines de deux à six mois avec sursis probatoire, assorties d’interdiction de territoire dans les communes de Mauzé-sur-le-Mignon et Sainte-Soline, épicentre des actuelles actions de désobéissance.