Petits commerces: le Rassemblement national en plein «poujado-localisme»

«La mise en place du second confinement a engendré une nouvelle injustice économique et sociale dans notre pays. Le gouvernement a, en effet, fait le choix d’autoriser les très grandes enseignes à ouvrir leurs portes au public, quand les petits commerces de proximité restent, eux, fermés. Ce deux poids deux mesures n’est pas acceptable. […] Avec le Rassemblement national, exigez l’ouverture aussi des commerces de proximité ! » Avec sa pétition lancée une semaine après l’annonce du nouveau confinement, le Rassemblement national a voulu se poser comme le seul vrai parti défenseur du petit commerce face à un gouvernement acquis aux géants de la grande distribution et du commerce en ligne.