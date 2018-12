Du jaune, un peu partout, sur les dos et les poitrines des manifestant·e·s. Et pourtant, ces marcheurs ne foulent pas les rues parisiennes à l’appel des gilets jaunes. Ils sont nombreux, 25 000 selon les organisateur·ice·s à marcher pour le climat samedi 8 décembre. Et beaucoup d’entre eux ont choisi de rendre visible leur soutien au mouvement qui ébranle la France depuis trois semaines en arborant le fameux gilet des automobilistes sur leur blouson, ou des bonnets phrygiens de la même couleur.