À Avignon, le combat d’une petite équipe pour faire reconnaître les cancers professionnels

AvignonAvignon (Vaucluse).– « Heureusement que vous êtes venus, je n’aurais jamais pensé à faire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ! », s’exclame Vincent Tonnoir, 66 ans. Il y a un peu plus d’un an, un scanner prescrit par son généraliste en raison d’une toux persistante a révélé plusieurs nodules cancéreux dans ses poumons.« Je me suis dit que j’allais mourir, je pensais à ma compagne qui a une plus petite retraite que moi », raconte l’électromécanicien à la retraite.