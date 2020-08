«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme»

On connaît le scientifique, on connaît moins l’administrateur. Figure de premier plan de la chimie moderne, Lavoisier n’est, au début de la Révolution, pas seulement un chercheur renommé, membre de l’Académie des sciences et partisan d’une monarchie constitutionnelle. Dès 1789, le savant mène de front ses recherches – il travaille alors à améliorer la qualité des poudres utilisées par l’armée – et une carrière politique.