Rachel, née au Mali : « Je pleurais quand ma mère adoptive me rasait la tête »

CholetCholet (Maine-et-Loire).– Dans la maison familiale où Rachel grandit, elle ne manque de rien. Elle a des jouets, de l’affection, une chambre à elle. Avec son grand frère Théo, ils ont débarqué en France à l’âge de 3 et 6 ans, à l’été 1993, adoptés au Mali par un couple de Français, Noël et Chantal, qui accueillent déjà trois jeunes filles de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Lui pourrait avoir des enfants biologiques, mais elle non. Élue locale et directrice de centre de loisirs, Chantal « a pris soin de prévenir les gens du village de [leur] arrivée », se souvient Rachel. « Elle a demandé aux enfants d’être gentils avec nous, on a eu des bonbons en rab à Halloween... »