Deux informations judiciaires ouvertes sur le financement de La France insoumise

Deux informations judiciaires ont été ouvertes, vendredi 9 novembre, au tribunal de Paris sur le financement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et de son mouvement La France insoumise. Détaillant les nombreux chefs retenus, le procureur de la République précise qu’elles sont nécessaires « au regard des éléments d’ores et déjà rassemblés et de la complexité des investigations qui restent à réaliser ».