La France insoumise entretient son vivier pour gouverner un jour

Ils sont 16 +1. Seize députés – sept femmes et neuf hommes –, plus Jean-Luc Mélenchon, incontournable président du groupe et, surtout, ancien candidat à l’élection présidentielle, à incarner La France insoumise. Depuis juin 2017, ils forment cette équipe de choc, sorte de task force suractive à l’Assemblée nationale mais aussi dans la rue, pour porter la parole du programme l’Avenir en commun et contrer la politique d’Emmanuel Macron, désigné « président des riches » depuis le début de son mandat.