A Nantes aussi, L’Agence des quartiers déçoit

Espoirs douchés, gestion financière bancale et promesses non tenues… Il y a quelques jours, nous documentions la tempête vécue par L’Agence des quartiers, fondée par l’entrepreneur Guillaume Villemot et se présentant comme une agence d’information et de communication sur l’actualité des quartiers populaires. Les journalistes encadrants et les étudiants en alternance dénoncent des retards de salaire de plusieurs mois et se plaignent de conditions matérielles précaires.