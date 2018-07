Sanofi arrête la production de son site toxique de Lacq

Vingt-quatre heures après les révélations de Mediapart et de France Info sur les émissions de substances toxiques affolantes de son site de production de Mourenx, dans les Pyrénées-Atlantiques, Sanofi a annoncé, lundi 9 juillet en fin de journée, l’arrêt de la production de cette usine : « Sanofi Chimie décide d’engager dès aujourd’hui l’arrêt de la production de son site de Mourenx, et d’opérer les améliorations techniques annoncées et indispensables à un retour à la normale », affirme un communiqué. Il fait aussi savoir qu’il diligente une enquête « pour mieux comprendre les causes et l’historique de la situation ». Lundi soir, il était toujours impossible de savoir depuis combien d'années les dépassements astronomiques de bromopropane, une substance cancérogène et reprotoxique, se déroulaient.