L’enquête sur l’attentat de Magnanville révèle des fuites au sein de la police

L’attentat de Magnanville, qui a vu l’assassinat à leur domicile de deux d’entre eux, n’en finit pas de traumatiser les policiers. Ils découvrent éberlués, au gré des révélations depuis lundi des hebdomadaires L’Express et Le Point, qu’une collègue appréciée de tous, figure reconnue du syndicalisme, pourrait, involontairement, être à l’origine du drame. Et que malgré l’élimination, dans la foulée de son crime, du tueur de policiers, la sécurité des forces de sécurité est toujours menacée. Les complices du terroriste ayant eu accès à une liste de 2 626 officiers du renseignement… Ce qui constitue la plus grosse fuite de données connue de l’histoire du contre-espionnage français. Retour sur un attentat aux ramifications insoupçonnées.