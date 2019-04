ADP: l’union des droites et des gauches s’est construite en une semaine

La majorité pensait que ce serait la dernière et ultime étape. Par 147 voix contre 50, la loi Pacte a été définitivement votée à l’Assemblée nationale le 11 avril après avoir été rejetée par le Sénat deux jours avant. Au-delà de certaines dispositions de cette loi fourre-tout et fortement dérégulatrice (sacrifice des commissaires aux comptes et de l’information économique par exemple), le cas de la privatisation des Aéroports de Paris (ADP) a focalisé la bataille politique. Au point de rassembler, dans une étonnante et inédite coalition, les groupes parlementaires d’opposition – hors Rassemblement national (RN) – pour déposer une proposition de loi référendaire contre cette mesure, finalement signée par 248 députés et sénateurs.