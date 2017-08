Le Parti socialiste est-il encore en état de faire de la politique ?

Un paquebot qui prend l’eau de partout mais auquel on vient de fabriquer 15 gouvernails peut-il arriver à bon port ? La nouvelle direction collégiale du PS nommée le 8 juillet, et présentée au Bureau national le 17 juillet, est chargée de répondre à la question. Sept femmes et huit hommes vont prendre ces prochains mois les rênes d’un Parti socialiste à l’agonie depuis ses défaites à la présidentielle et aux législatives – il devait y avoir huit femmes mais Éricka Bareigts, réélue députée de La Réunion sans candidat La République en marche face à elle, a préféré décliner la proposition.