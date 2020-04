A Audresselles, 649 habitants: «On va morfler, surtout nous, les petits»

Située dans le Pas-de-Calais sur la Côte d’Opale, Audresselles est à 10 km au nord de Boulogne-sur-Mer. Avec 649 habitants, elle fait partie des quelque 25 000 communes de moins de 1 000 habitants en France. En temps normal, Audresselles se sent naturellement plus proche de l’Angleterre ou de la Belgique que de Paris.



Lundi 6 avril. 21 h 50, un hélicoptère de la marine nationale balaye de son projecteur la bande côtière en direction du cap Gris-Nez. 30 km nous séparent de Douvres dont on distingue les falaises quand le temps est clair. La semaine passée, un bâtiment de la gendarmerie maritime s’était porté au secours d’un canot de migrants qui avait quitté Boulogne dans la nuit. 15 personnes, dont deux enfants, dérivaient vers la zone de séparation du trafic où transitent chaque jour près de 400 navires marchands. Sans compter les flottes de pêche. La Voix du Nord relève chaque semaine au moins une tentative avortée. Le confinement n’entame pas l'espoir des migrants d'atteindre l’Angleterre.

Le flash light rouge disparaît vers le large. Je rentre de la plage. Mon chat ondule dans les hautes herbes du jardin. Je secoue sa boîte de croquettes. La lune est pleine.

Mardi 7 avril. La locale de La Voix du Nord précise, selon les informations de la préfecture maritime, que l’hélicoptère « au large d’Audresselles » n’était pas engagé sur « une mission de sauvetage ».

Cinq exploitants agricoles sur la commune, dont une petite ferme tenue par Benoît qui vit avec sa mère. J’avais rencontré Benoît l’an dernier un matin de janvier. Dans la cuisine, le papier tue-mouches au plafond n’avait pas été décroché. Sur la toile cirée, deux bols de café fumants, des morceaux de sucre dans une ancienne boîte à gâteaux métallique. Et Benoît silencieux dans sa combinaison verte à double fermeture Éclair, touillant son bol à fleurs le regard perdu vers la fenêtre. Au-dessus du manteau de la cheminée, un Christ et son buis. Près de la porte de la cuisine, le tic-tac de la comtoise.

Betty Tourret et son mari Marc-Henry sont agriculteurs au lieu-dit « Ferme de Selles ». Deux gros tracteurs, dont un Deutz-Fahr quatre roues motrices. Ils cultivent un peu plus de 130 hectares de céréales. Marc-Henry a fini la semaine dernière ses semis d’orge, de maïs et de lin. Huit hectares. Si le temps reste au beau, début juin les champs de lin qui donnent sur la mer seront bleus.

Parallèlement, les Tourret élèvent un cheptel de 68 laitières, principalement des Holstein. La production reste sensiblement identique par rapport à la même période de mars-avril 2019. 1 800 litres sont « ramassés » tous les trois jours par le semi-remorque de La Route du Lait, propriété de Sodiaal, l’un des trois géants français de la transformation de produits laitiers : « On doit tourner à 700 000 litres par an », estime Betty, la quarantaine, toujours gaie et pleine d’allant.

Il y a quatre ans, les Tourret – parents avec l’ancien maire, Roger, lui-même ancien exploitant de la même ferme (lire la semaine 2) – se sont lancés dans la vente de « produits à la ferme », tous issus d’une production raisonnée : « C’était un moyen de se diversifier, de s’ouvrir aux autres : le monde agricole vit quand même parfois replié sur lui-même », explique Betty. Et d’assurer « un complément de revenu » dans un monde agricole « où les règles du jeu ont tendance à changer bien souvent au détriment des agriculteurs qui doivent les comprendre pour survivre », avance Betty.

Betty et sa fille, à la Ferme de Selles. © JLLT / MP Betty et sa fille, à la Ferme de Selles. © JLLT / MP

À la vérité, le confinement « n’a rien changé » aux habitudes des Tourret. Les semaines se ressemblent dans une routine rassurante. Il y a la traite « automatique » qu’il faut surveiller, les vêlages, nourrir les bêtes. Et puis Betty baratte toujours son beurre et fabrique la crème fraîche dans son « laboratoire ». Parfois, sa mère vient lui donner un coup de main. Betty se lève à 6 heures. Se couche à 00 h 30 : « Je ne compte pas mes heures. Sinon, j’arrêterais la vente », plaisante-t-elle.

La vente au public est ouverte dès le vendredi matin jusqu’au dimanche midi : « J’ai dû remettre une dame l’aut’ jour à sa place qui ne respectait pas la consigne de distanciation. Et je livre aussi. »

Chaque jour, Betty réapprovisionne « l’automate », un distributeur automatique. Les œufs, viande, laitage sont disposés dans des casiers. À chaque casier, un numéro. L’achat se fait avec la carte bleue. Les Tourret ont « monté » au printemps 2019 « l’automate » jouxtant le camping communal qui devait rouvrir le week-end dernier, les 4 et 5 avril. Ce sont quatre emplois saisonniers qui ne seront pas pourvus avant juin. Betty dit avoir reçu « des messages. Ils me touchent beaucoup. » Que disaient-ils ? « “Vous nous nourrissez dans ces moments difficiles.” Ça fait chaud au cœur », dit-elle avec fierté.

Betty a été un peu secouée par l’état de santé de son père : « Il se remet bien ! On a tous quelqu’un autour de nous qui a été touché par le virus… » Non, ce qui l’abat ce sont les devoirs des enfants : « On en a trois. Et l’école, c’est pas leur fort… Et comment les aider quand on travaille 15-16 heures ? J’espère qu’ils ne feront pas comme leurs parents. » Surtout pas agriculteurs. « Sans l’aide des enfants, surtout celle de notre fille, on n’en sortirait pas avec le travail qu’on a. »

Mercredi 9 avril. 9 h 30, curieux comme une pie, je m’inquiète au loin d’un fourgon de gendarmerie qui stationne depuis 20 minutes face à la mer. Trop tard, le véhicule repart.

Trois résidences secondaires, volets ouverts, laissent entrer la lumière du large. Un septuagénaire sur le toit de son garage badigeonne à genoux un produit d’étanchéité : « Ça fuit », dit-il. Le nez de la Volvo est collé au portail.

Son épouse dans le jardin :

— Vous êtes qui ?

Je décline mon identité et mon adresse.

Elle, avec un léger écœurement dans la voix :

— Ah, c’est vous la maison affreuse ! Comment avez-vous pu obtenir le permis ? C’est insensé…

L’homme renchérit soulignant la qualité de son bien et celle de l’enduit appliqué à la taloche qui donne un « rendu parfait ». Puis se redresse, le pinceau à la main :

— Pfuuf, pourquoi pas avoir construit un chalet savoyard pendant que vous y étiez…

Leur maison est tout en hauteur avec un mâchicoulis. Ils doivent dormir au garde-à-vous dans le donjon.

Il fait drôlement beau. La mer est plate. On dirait une nappe de sirop.