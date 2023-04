L’adoption pour tous ? « En quatre ans, jamais notre dossier n’est sorti du tiroir »

« J’ai« J’ai toujours voulu avoir des enfants. » En couple avec Sevan depuis treize ans, Thomas se projette depuis longtemps dans une vie familiale. Un désir qui semblait pouvoir se concrétiser quand la loi autorisant le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe est passée en 2013. Mais il aura fallu presque dix ans pour que Thomas et Sevan puissent devenir parents. Et encore, en ce mois d’avril 2023, le second ne l’est pas encore tout à fait officiellement.