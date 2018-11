«Bébés sans bras»: pourquoi tant d’années ont été perdues

Repérée dès décembre 2010, l'affaire dite « des bébés sans bras » est restée au point mort durant des années. En cause, l'inertie de la grande agence gouvernementale Santé publique France. Toute occupée à guerroyer contre le registre des malformations congénitales Remera, qui a multiplié les alertes et rapports, elle n'engage que maintenant et sur ordre ministériel une enquête nationale. Une enquête pleine de chausse-trappes et d'arrière-pensées.