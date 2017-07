Dans les Bouches-du-Rhône, l’année 2016 fut des plus criminogènes : la police a recensé 28 morts lors de règlements de comptes entre malfaiteurs. La PJ marseillaise, qui doit recevoir 45 postes en renfort en septembre, n’a pourtant jamais été plus au taquet. La stratégie est désormais de prévenir les règlements de comptes en ouvrant des enquêtes « tous azimuts » sur les potentiels futurs auteurs ou victimes. « Cela permet soit de les mettre au vert aux Baumettes [en détention provisoire] sur des dossiers prétextes pour éviter les réglos, soit de mettre en place des écoutes et d’être prévenus si des réglos sont en préparation », explique un responsable de la PJ marseillaise.