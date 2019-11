Les «gilets jaunes» par eux-mêmes: récits d’une année de révolte

Les « gilets jaunes », secousse sociale sans précédent dans l’histoire récente de France, ont déjà eu une partie de leur histoire écrite. Livres savants, plus ou moins réussis, qui ont tenté de donner à chaud des clés de lecture ou d’horizon du mouvement. Mediapart en a chroniqué plusieurs (lire ici, ici, et voir là), laissé dans l’ombre beaucoup. Et puis sont arrivés ces récits plus personnels, sortis à la fin du printemps ou à l’occasion de l’anniversaire du premier samedi de blocage et d’occupation des ronds-points, le 17 novembre 2018. Là encore, de qualités inégales, mais qui permettent aux acteurs de raconter cette année particulière à la première personne.