«C’est une urgence»: les députés s’alarment des conséquences du Covid sur les jeunes

L’exécutif multiplie les prises de parole dirigées vers la jeunesse, qu’il semble percevoir comme un bloc unique, homogène et branché en permanence sur les réseaux sociaux sur lesquels ils s’adressent à eux. Or, il faudra plus que des discours et des interviews sur des radios branchées pour endiguer un fossé qui ne cesse de se creuser. Après l’Observatoire des inégalités, c’est au tour de l’Assemblée nationale d’alerter sur l’impact désastreux du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, et notamment les plus précaires.