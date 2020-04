Plusieurs contaminations frappent la cellule anti-Covid de l’Etat

Aéroport du Bourget, mercredi matin. Un avion de la sécurité civile débarque un détachement issu de plusieurs unités d’intervention des marins-pompiers de Marseille, du SDIS des Bouches-du-Rhône et d’une unité de pompiers militaires du Var, dépêchés d’urgence à Paris. Leur mission : décontaminer les locaux et tester des agents de leur direction centrale, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), qui dépend du ministère de l’intérieur. Six membres de la sécurité civile ont été testés positifs, selon plusieurs sources.