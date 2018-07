Cerbère, le Far West ferroviaire français

Comment des gares ont-elles structuré l’histoire politique, la morphologie urbaine, le destin social ou l’imaginaire de certaines villes ? Jusqu’à quel point, plus généralement, le chemin de fer est-il plus qu’un moyen de transport ? Deuxième volet sur les gares : Cerbère ou l’importance de l’écartement des rails entre l’Espagne et la France.