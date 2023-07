Au Sénat, l’enterrement de l’affaire Benbassa est une « catastrophe »

« Omerta« Omerta », sentiment qu’« un petit monde se protège », « scandale »… La décision récente du bureau du Sénat de ne pas sanctionner Esther Benbassa, mise en cause pour harcèlement moral, suscite la sidération de certains parlementaires et parmi les équipes de collaborateurs et de collaboratrices. « Le message envoyé est terrible. Cela donne une impression d’opacité, et cela alimente les accusations du “tous pourris” », s’inquiète Guillaume Gontard, président des sénateurs écologistes. « Cette décision, elle veut dire qu’on est des merdes et qu’on restera des merdes », souffle, sous le sceau de l’anonymat, un collaborateur parlementaire.