RER en travaux : encore un été de galère dans les transports pour les banlieusards

SurSur les lignes de RER de la région parisienne, cet été est l’un des pires de ces dernières années pour les usagers et les usagères. Des week-ends entiers sans rames, des temps d’attente toujours plus longs, des bus de remplacement bondés qui rallongent les trajets ou encore des trains qui ne circulent plus le soir le plus souvent à partir de 22 heures ou 23 heures sur les lignes D, B et E, faisant des banlieusard·es autant de cendrillons. Encore que la princesse avait jusqu’à minuit pour rentrer.