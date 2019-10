Nouvelle peine de prison ferme pour Patrick Balkany

Les jugements se suivent et se ressemblent, pour les époux Balkany. Ce vendredi après-midi, la XXXIIe chambre correctionnelle du tribunal de Paris rend sa décision dans le second procès des inamovibles élus (LR) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Après les condamnations sévères pour « fraude fiscale » prononcées le 13 septembre dans le premier procès, et le mandat de dépôt délivré contre l’ami de Nicolas Sarkozy, le tribunal rend son jugement dans le volet « blanchiment, corruption et prise illégale d’intérêts » de l’affaire, le plus grave des deux. Patrick Balkany a refusé de quitter sa cellule de la Santé pour venir assister au prononcé du jugement. Le milliardaire saoudien Mohamed al-Jaber n’a pas non plus fait le déplacement.