La campagne électorale d’Erdogan dopée par les violences de Tsahal à Gaza

Le président turc Recep Tayyip Erdogan peut remercier Israël et ses dirigeants. Les violences inouïes commises par l’armée israélienne contre les Gazaouis lundi lui ont permis de réendosser le costume qu’il affectionne de défenseur de la cause palestinienne. Du pain bénit pour le Reis à cinq semaines des élections présidentielles et législatives en Turquie.