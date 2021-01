A Nancy, la vaccination coûte que coûte pour sortir «du tunnel»

Sous les arbres blanchis par la neige de la place Alliance de Nancy (Meurthe-et-Moselle), Jean-Christophe Berche fait le compte de ses proches dont la vie a été chamboulée par le Covid-19. Et la liste est longue. Son demi-frère, âgé de 50 ans, a contracté la maladie il y a six semaines, et se retrouve depuis placé en coma artificiel, à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. La situation est « terrible, terrible, pour toute la famille… », glisse Jean-Christophe, tout en tirant sur sa cigarette par-dessus son masque.