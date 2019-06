Hôpital public: la victime est une femme

Fermeture des maternités de proximité, restriction de l’accès à l’IVG et aux consultations gynécologiques, les femmes subissent de plein fouet la contraction de l’hôpital public, sommé de réduire la voilure. Au pied du lit, les soignantes, encore en grande majorité des femmes, sont elles aussi de plus en plus abîmées par la dégradation de leurs conditions de travail.