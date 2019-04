Oublis, mensonges, revirements: la laborieuse défense de Nathalie Loiseau

Les révélations de Mediapart, lundi 22 avril, concernant l’engagement de Nathalie Loiseau sur une liste d’extrême droite lorsqu’elle était étudiante à Sciences-Po Paris, ont suscité de nombreuses réactions dans la classe politique. La candidate LREM aux européennes a elle-même multiplié les déclarations, mardi, pour justifier sa présence sur une liste de l’Union des étudiants de droite (UED) lors des élections étudiantes de la rue Saint-Guillaume, en 1984. Sur son compte personnel Facebook, dans une vidéo postée sur Twitter, mais aussi auprès de France Info et de L’Obs. Quitte à proférer des contre-vérités et à changer son axe de défense. Mediapart démêle le vrai du faux et répond aux critiques faites à notre article.