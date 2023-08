Vente de pur-sang à Deauville : quand les millionnaires font leurs courses

DeauvilleDeauville (Calvados).– Soudain, le temps se suspend dans la salle des ventes de Deauville. Attendu de tous, le « lot numéro 214 » fait son apparition dans un silence d’église, samedi 19 août, un peu avant 21 heures. Mise à prix : 200 000 euros. Des mains se lèvent dans l’assistance. Les premières offres : « 250 », « 300 »… Ici, on ne spécule pas sur le cours du CAC 40, du pétrole ou du blé. Tous les regards sont rivés sur cette pouliche affûtée d’un an et demi, la robe fauve, qui fait des tours de piste au bras de son éleveur.