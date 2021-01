Dans l’Yonne, les 141 futurs licenciés de SKF résistent encore

Avallon (Yonne).– Une épaisse fumée noire s’échappe de la D994, à la sortie d’Avallon dans l’Yonne, au niveau de l’usine SKF. De petits groupes se forment autour d’un grand feu, de bois et de pneus. Parmi eux, Claire* et Léa* discutent de ce qu’elles feront de leurs dernières années avant la retraite, elles qui ont passé tant d’années à l’usine et qui pensaient y finir leur carrière professionnelle.