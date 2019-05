Européennes: pour ou contre l’Otan, le grand clivage entre les partis

L’Union européenne (UE) connaît à ses frontières deux guerres civiles qu’elle a largement contribué à déclencher. La Libye d’abord, qui ne s’est jamais remise de l’intervention militaire voulue en 2011 par Nicolas Sarkozy et le Britannique David Cameron. L’opération fut conduite par l’Otan. Le pays est à feu et à sang et, en arrière-plan, tout le Sahel a été déstabilisé par ce conflit.