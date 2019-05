«On pensait donner de belles maisons à nos enfants. Ils ont eu du poison»

Le visage tourné vers la présidente du tribunal, l’avocat de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) plaide d’un ton docte. Son client a été condamné en 2018 pour « mise en danger délibérée d’autrui » car l’incinérateur d’ordures ménagères qu’il exploitait a émis des particules toxiques plus de 2 000 fois au-dessus des seuils autorisés. L’institution conteste ce jugement devant la cour d’appel de Paris. Il n’existe « aucune certitude absolue » sur les liens de causalité entre les faits et le préjudice allégué, affirme-t-il. Il parle d’une voix monocorde, tempérée, comme s’il se livrait à une étude de texte académique. L’important c’est le droit, et « pas autre chose ». Et, en son nom, « on ne peut pas tout faire dire à ce dossier ».

Il ne voit pas les hommes et les femmes, parties civiles au dossier, entrer un·e à un·e dans la salle d’audience, en ce jeudi 23 mai. Dix, quinze, vingt, trente personnes prennent place en silence sur les bancs de la pièce où fut jugée la marée noire de l’Erika. Elles et ils regardent droit devant eux, regards tendus vers la robe noire. Pendant six mois, en 2002, l’incinérateur de Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) a émis jusqu’à 2 260 fois plus de dioxines que le taux réglementaire.

Les toits de leurs maisons, les tables de leurs jardins, leurs potagers se sont couverts de poussières noires. Une femme a perdu son mari à 56 ans d’un cancer. Un homme a perdu sa fille d’une maladie rare. Une femme a perdu sa fille. Un homme explique avoir subi trois cancers. Vingt ans après, ils n’ont toujours pas le droit de manger les œufs de leurs poules ni les légumes de leurs parcelles. « Chaque personne dans cette salle porte le deuil de personnes dans sa famille ou par procuration dans les maisons d’à côté », déclare, au début de sa plaidoirie, l’un de leurs avocats, Pierre-Olivier Sur.

Cheminée d'incinérateur. © Reuters/Charles Platiau

Pendant les quatre jours du procès, des dizaines d’habitant·e·s de la commune de Maincy, qui s’est retrouvée sous le panache de l’incinérateur, sont venues témoigner et écouter les plaidoiries. La procédure court depuis presque vingt ans.

La première plainte avait été déposée en 2003. Mais la CAMVS a tenté par tous les moyens d’arrêter la procédure judiciaire (appels, pourvois en cassation, QPC…). Dans la salle, la plupart des têtes arborent des cheveux blancs et gris. « On pensait donner de belles maisons à nos enfants, dans la nature. On leur a donné du poison. On culpabilise. C’est terrible », explique une femme après l’audience.

« Ma femme a allaité nos trois fils. La dioxine se fixe dans les corps gras. Elle la leur a transmis en les allaitant », décrit un homme. « Il n’y a plus de lapins. On ne voit plus de perdrix grises, plus de furets », ajoute un autre. Qu’attendent-ils de ce procès en appel ? Dans le hall du palais de justice, avant de repartir avec son époux, une dame explique : « On attend qu’il ne se passe plus jamais ça. On s’est battus pendant vingt ans pour nos enfants et nos petits-enfants. » Devant la juge, l’avocat général a salué « le courage et la détermination » des parties civiles.

Le 6 mars 2018, la condamnation de la CAMVS pour mise en danger d’autrui est présentée comme historique par la défense des 165 parties civiles, assurée par Pierre-Olivier Sur, ancien bâtonnier, et Corinne Lepage. « Énormément d’incinérateurs ont dysfonctionné. Mais jusque-là, on n’avait jamais réussi à en faire condamner un », explique en aparté l’ancienne ministre de l’environnement. En première instance, l’exploitant a été condamné à 250 000 € d’amende, dont 50 000 € avec sursis. Pour le préjudice écologique, la commune de Maincy avait obtenu 15 000 €. L’ensemble des plaignants avait obtenu 82 000 € de frais de justice.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe l’un des types de dioxines rejetées par l’incinérateur dans le groupe 1 des cancérogènes certains pour l’homme. Ces substances agissent comme des promoteurs de cancer et des perturbateurs endocriniens. « On s’est bagarrés pour avoir une étude épidémiologique, on ne l’a jamais eue », explique un habitant. En l’absence de registre de cancer en Île-de-France, impossible de mesurer les pathologies liées à l’ancienne usine.

C’est parce qu’il a dépassé de 2 260 fois le niveau maximal de rejets de dioxine que l’exploitant a été condamné par le tribunal correctionnel en 2018. C’est donc le risque, en soi, auquel ont été exposés les habitant·e·s qui est sanctionné. La justice n’a pas besoin d’établir un lien de causalité directe, cas par cas, entre la quantité astronomique de poussières toxiques et les maladies subies par les riverain·e·s. En appel, l’avocat général a salué ce « jugement remarquable tant par la forme que par le fond ». Pour autant, la dangerosité des substances est au cœur du jugement du tribunal correctionnel. Pour l’expert judiciaire cité par la défense, le toxicologue Jean-François Narbonne, la situation de dépassement des doses journalières tolérables par la population de Maincy est « évidemment inacceptable ». Pour Corinne Lepage, « c’est un cas d’école de prise de risque délibérée pour la population en violation délibérée de la loi, alors qu’il y avait des conséquences gravissimes ».

Malgré plusieurs rapports de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), l’usine a continué de fonctionner jusqu’en juin 2002. La préfecture a laissé l’usine brûler les ordures ménagères en dépit des alertes de son service., résume Corinne Lepage. Pascale Coffinet, l’ancienne maire du Maincy, à la pointe du combat contre l’incinérateur, dit avoir été convoquée par le préfet pour la convaincre de lever l’arrêté municipal interdisant la consommation d’œufs, pour ne pas effrayer la population., résume un avocat. Un arrêté préfectoral a fini par demander la fermeture de l’usine, en juin 2002. En appel, le ministère public demande une amende de 250 000 euros, auxquels s’ajoutent 75 000 euros pour le délit de mise en danger d’autrui, ainsi que 375 000 euros pour fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en violation des normes réglementaires.