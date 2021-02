La montée en puissance du séquençage, l’arme pour devancer les variants

Instinct de survie oblige, plus le virus rencontre de résistances, plus il se transforme et se renforce. C’est pour cette raison que les variants les plus inquiétants se sont développés dans des pays où le SARS-CoV-2 a tellement circulé qu’une certaine immunité collective naturelle face à la souche historique a émergé, comme dans la région de Manaus au Brésil. Le virus a muté et poursuivi sa conquête de l’espèce humaine.