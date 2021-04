Covid-19: «Il faut créer une task force pour lutter contre le virus à l’école»

La rentrée des classes aura bien lieu ce lundi 26 avril pour les élèves de maternelle et de primaire. Les collégiens et les lycéens reprendront les cours en présentiel le 3 mai, après une semaine d’enseignement à distance. Pour Mélanie Heard, 41 ans, coordinatrice du pôle santé du think tank Terra Nova, il faut repenser le protocole sanitaire et aller plus loin. Dans une note publiée le 17 février , la normalienne, chercheuse en sciences politiques, avance que les protocoles sanitaires ne sont pas des outils qui permettent à eux seuls de contrôler la circulation du virus dans les écoles. Elle préconise de créer une stratégie de lutte plus globale et mieux réfléchie.