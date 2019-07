Face à la sûreté nucléaire, le silence des parlementaires

Quatorze député·e·s et sénateur·ice·s se réunissent jeudi 25 juillet pour arbitrer sur le contenu du projet de loi énergie climat, lors d’une commission mixte paritaire (CMP). Au vu des différences entre les versions du texte votées à l’Assemblée nationale et au Sénat, il semble probable qu’elle ne soit pas conclusive et que la loi repasse en séance à la rentrée (lire l’article de Christophe Gueugneau).