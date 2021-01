Après plusieurs tentatives, le «#MeTooGay» brise un nouveau tabou

« J’avais 11 ans, et un corps d’enfant. Il en avait 16 et demi et un corps d’adulte. Ça a commencé par du chantage. Puis par des pénétrations forcées, de l’humiliation, et du dégoût à mesure que mon corps devenait pubère. Ça a duré 6 ans », témoigne le journaliste Nicolas Martin. « Une fin de soirée, il voulait le faire sans capote, et j’ai dit non. Un non clair, audible, physique, mais il a insisté. J’ai répété ce non mais il était déjà en moi. J’ai demandé d’arrêter, mais il a continué. Jusqu’au bout. J’avais 19 ans, si peu d’expérience », poste un autre internaute.