Procès Tapie: le témoignage pathétique de Pierre Mazeaud

L’ex-président du Conseil constitutionnel est venu à la barre du procès pour dire que l’arbitrage s’est déroulé de manière collégiale et impartiale. Pour faire son plaidoyer en faveur de Benrard Tapie et de l’arbitre Pierre Estoup, il a fait mine d’ignorer toutes les preuves de fraudes et d’irrégularités découvertes par la justice.