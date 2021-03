Ecoles: «On est dans le mur et le ministre dans le déni»

Au lycée Delacroix de Drancy, en Seine-Saint-Denis, le virus est dans les murs depuis an. « Vingt élèves du lycée ont perdu des proches : pères, mères, oncles, tantes. On a toujours eu des cas positifs à l’intérieur de l’établissement, raconte Aline Cottereau, professeur de lettres modernes. Mais depuis le retour des vacances d’hiver, la situation est exponentielle. » Dans une lettre ouverte adressée jeudi 25 mars à Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer, les « personnels mobilisé.e.s » ont dressé le bilan de la situation épidémique, catastrophique : deux cas positifs et un cas contact parmi le personnel de direction, une vingtaine de cas chez les enseignants, 54 positifs parmi les élèves et de nouveaux cas chaque jour.