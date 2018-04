Banlieues: ce que dit le rapport Borloo

Jean-Louis Borloo n’en revient pas. « Je dois avouer ma stupéfaction d’avoir découvert à quel point le système était désinvolte et se mentait à lui-même. Non seulement les moyens déployés dans les quartiers appelés prioritaires sont en dessous du minimum républicain, mais plus grave les correctifs mis en place se sont quasiment tous arrêtés », écrit-il dans l’épilogue du rapport sur les banlieues qu’il a remis jeudi 26 avril au premier ministre.