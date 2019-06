De Gonesse à Roissy, une bombe climatique au nord de Paris

Tel un mille-feuille toxique, la privatisation d’Aéroports de Paris ajoute les problèmes écologiques aux non-sens économiques et financiers (voir ici un article de Martine Orange). En pleine bataille de chiffres et d’imaginaires entre partisan·e·s et opposant·e·s à l’ouverture du capital du groupe, l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, première porte d’entrée en France depuis l’étranger, prépare sa mue en gigantesque plateforme internationale.