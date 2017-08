Une tourmente islamophobe s’empare de l’association féministe Lallab

Peut-on être féministe et musulmane en France ? Cela semble toujours poser problème à certains, au vu de la campagne islamophobe que subit sur les réseaux sociaux l’association Lallab (contraction de « Lalla », pour Madame en arabe, et laboratoire) et qui a amené le 17 août l’agence de service civique à retirer son annonce de recrutement, la pénalisant de fait.