La justice enquête sur un chantier maudit de la métropole Nice Côte d’Azur

DesDes perquisitions ont eu lieu jeudi 26 janvier à la mairie et à la métropole de Nice, au siège de deux promoteurs (la Compagnie de Phalsbourg à Paris et Fondimmo à Villefranche-sur-Mer), ainsi qu’aux domiciles de quatre personnes, dont Philippe Journo, le propriétaire et gérant de la Compagnie de Phalsbourg, Gaël Romero, son directeur régional en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Paolo Celi, gérant de Fondimmo.