L’affaire Kohler éclabousse Macron

La situation du secrétaire général de l’Élysée devient de plus en plus embarrassante, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le chef de l’État. C’est ce que mettent en évidence les documents de la commission de déontologie de la fonction publique que nous publions. Ils apportent la preuve qu’Alexis Kohler n’a jamais révélé à cette instance ses liens familiaux avec les actionnaires de la société Mediterranean Shipping Company (MSC), ni en 2014 quand il a reçu un avis défavorable à sa demande de pantouflage vers le deuxième groupe mondial de transport maritime, ni en 2016 quand l’avis a été favorable.