L’affaireL’affaire dite du « carton suisse », une incroyable histoire de manipulation et de faux listings bancaires qui se situe à équidistance du thriller financier et du mauvais roman de gare, vient de connaître son premier épilogue judiciaire. La XIIIe chambre correctionnelle du tribunal de Paris a condamné, mardi 27 juin, pour dénonciation calomnieuse et tentative d’escroquerie, un homme qui avait tenté d’intoxiquer entre 2013 et 2017 les autorités françaises et… Mediapart en livrant des milliers de faux relevés bancaires.