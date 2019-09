Le Planning familial d’Orléans, pompier de l’IVG dans le Loiret

Au Planning familial d’Orléans, nul besoin d’aller et venir à l’hôpital, de jongler avec les rendez-vous chez l’échographiste et le gynécologue : tout a lieu au même endroit. Heureusement pour Isabelle, la trentaine, infirmière à l’hôpital de Pithiviers, à 50 km de la capitale de la région Centre-Val-de-Loire. Quand elle a appris qu’elle était enceinte, pour elle, il était hors de question de consulter ses collègues. « Les “on-dit” dans les petites villes, non merci. Dans la salle d’attente, on vous appelle par votre nom, il y a zéro discrétion… », commente-t-elle.