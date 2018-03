Argent libyen: Brice Hortefeux s’est montré fragile devant la police

L’éternel lieutenant de Nicolas Sarkozy est dorénavant en première ligne, et il le sait. Brice Hortefeux, ancien ministre de l’intérieur et indéboulonnable bras droit de l’ex-chef de l’État depuis bientôt quarante ans, a accueilli avec nervosité les derniers développements de l’affaire des financements libyens, qui ont débouché la semaine dernière sur la triple mise en examen de Nicolas Sarkozy pour corruption, financement illicite de campagne électorale et recel de détournements de fonds publics libyens.