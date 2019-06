Mélenchon et ses proches renvoyés en correctionnelle: le deux poids deux mesures de la justice française

L’Express a annoncé, jeudi 27 juin, que plusieurs cadres de La France insoumise (LFI) passeront devant le tribunal correctionnel de Bobigny les 19 et 20 septembre prochains. Parmi les prévenus, trois députés : Jean-Luc Mélenchon et deux de ses plus proches, Alexis Corbière et Bastien Lachaud, élus de Seine-Saint-Denis. Mais aussi Manuel Bompard, récemment élu eurodéputé après avoir été longtemps le numéro 2 du mouvement.