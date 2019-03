Les grands débats du Festival de Mediapart

À l’enseigne de la rencontre du journalisme et de la société, le deuxième Festival annuel de Mediapart s’est tenu toute la journée du samedi 23 mars CentQuatre-Paris. Une foule de près de cinq mille personnes, soit deux fois plus que pour la première édition en 2018 (à retrouver ici), faite d’abonné·e·s fidèles, de sympathisants intéressés ou de simples curieux, s’y est pressée, assistant aux nombreux débats, participant aux rencontres avec l’équipe, regardant les films projetés ou les expositions, posant des questions, engageant des conversations et tissant des relations.

Vous pouvez retrouver ici le programme de l’événement, là des photos de son déroulement et là encore trois débats, l’un sur la couverture des violences policières, l’autre sur la croissance économique, le troisième sur l’enquête culturelle.

Nous vous proposons de découvrir ci-dessous les vidéos des quatre grands débats qui se sont tenus sur l’esplanade centrale.

> Les gilets jaunes

Le premier grand débat qui a ouvert ce Festival, dès 11 h 30, portait sur les gilets jaunes et le long bouillonnement de la société fraçaise dont ce mouvement inédit est l’expression.

Animé par Mathilde Goanec, il permettait de découvrir la réalité de cette mobilisation toujours en cours, à rebours des préjugés et des clichés. Deux représentants des gilets jaunes y participaient : Amel Benhamiche, gilet jaune de Rungis, et François Boulo, avocat et gilet jaune de Rouen. Le sociologue Yann Le Lann, de l’université de Lille, apportait son savoir de chercheur de terrain qui suit de près le mouvement. Le directeur de Mediapart, Edwy Plenel, ajoutait son regard à partir de son récent livre à propos des gilets jaunes, La Victoire des vaincus (Éditions La Découverte).

Le grand débat sur les gilets jaunes

> L’Europe fantôme

Le deuxième grand débat était une conversation menée par Edwy Plenel avec le philosophe Régis Debray qui vient de publier, aux éditions Gallimard, dans la nouvelle collection Tracts, un essai intitulé L’Europe fantôme.

Dialogue sur l'Europe avec Régis Debray

> La mobilisation sur le climat

Le troisième grand débat portait sur les nouvelles mobilisations autour du climat et du réchauffement de la planète menées par la jeunesse. Animé par Jade Lindgaard, il associait la blogueuse Julie Bernier (Sortez tout vert), la lycéenne belge Youna Marette et les jeunes Gonessiens Julien Vermignon et Steven Januario Rodrigues.

Nouvelles générations, nouvelles actions pour le climat

> Les violences sexuelles

Le quatrième grand débat concernait les violences sexuelles avec le cas de l’hôpital. Animé par Lenaïg Bredoux, il permettait d’entendre Cécile Andrzejewski (journaliste Youpress), Laura et Maeva (association « Pour une MEUF ») et Marie-Hélène Lahaye (blogueuse). Il était suivi d’un dialogue de Marine Turchi avec la militante féministe Caroline De Haas.

Après #MeToo: ce qui a changé, ce qu'il reste à faire © Mediapart